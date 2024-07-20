Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü Yunan basınında: Eyvah Türkler geliyor!

Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda siyasi lider, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılarak tarihi güne birlik mesajlarıyla damga vurdu. TSK, KKTC'de 50 gemili Türk donanmasıyla harekatı kutladı. Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirdiği etkinlikler Yunan basınında geniş yankı buldu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde yaptığı açıklamalar ve TSK'nın KKTC'de 50 gemili Türk donanmasıyla gerçekleştirdiği kutlama, Yunanistan basınına damga vurdu.

ERDOĞAN'DAN TARİHİ SÖZLER!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Müzakerelere, yıllar önce İsviçre’de bıraktığımız yerden devam edelim’ demenin kimseye faydası yoktur. Bakın biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs’ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız" sözleriyle dikkat çekti.

"EYVAH TÜRKLER GELİYOR!"

Yunan medyasında yer alan manşetlerde, "Eyvah Türkler geliyor!", "Akdeniz'de büyük gövde gösterisi", "Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor" şeklinde ifadeler yer aldı.

SKANDAL MANŞET!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi günde gerçekleştirdiği açıklamalar, Yunan medyasında geniş yankı bulurken, Türkiye'yi kışkırtıcı haberler de gecikmedi. Protothema gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini "Erdoğan işgal altındaki topraklardan kışkırtmayı sürdürüyor" başlığıyla manşete taşıdı. CNN Greece ise, “Erdoğan işgal topraklarında” skandal başlığını attı.

50. YILA ÖZEL GÖVDE GÖSTERİSİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), TCG Anadolu gemisinin de içinde bulunduğu 50 gemi, 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, Bayraktar TB-3 insansız hava aracı ve Bayraktar KIZILELMA insansız hava aracı ile geçit töreni düzenledi.