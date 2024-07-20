Baba-oğul uyuyan köpeğe sopalarla saldırdı! Mahkemeden "yok artık" dedirten karar!

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Temmuz 2024 23:01 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 23:35 - Güncelleme:

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İzmir'de yerde uyuyan hasta, yaşlı ve bir gözü kör köpek, acımasız baba-oğulun saldırılarıyla hastanelik oldu. Baba ile oğul, uyuyan köpeğe sopalarla saldırdı. Mahkeme ise baba ile oğlu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.