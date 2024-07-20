Baba-oğul uyuyan köpeğe sopalarla saldırdı! Mahkemeden "yok artık" dedirten karar!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir'de yerde uyuyan hasta, yaşlı ve bir gözü kör köpek, acımasız baba-oğulun saldırılarıyla hastanelik oldu. Baba ile oğul, uyuyan köpeğe sopalarla saldırdı. Mahkeme ise baba ile oğlu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Türkiye saldırgan sokak köpekleri hakkında yapılacak yeni reformu saldırırken, İzmir'de skandal bir olay yaşandı.
Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 694 sokakta ellerinde sopa bulunan baba R.K. (64) ve oğlu T.K. (33), yerde uyumakta olan 15 yaşındaki yaşlı ve tek gözü görmeyen köpeğe acımasızca defalarca vurdu.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Başından ve belinden yaralanan köpeğin acıyla bağırmasına rağmen durmayan saldırgan baba oğul, ellerindeki sopalarla olay yerinden ayrılırken, yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.
Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan köpek götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altın alınırken, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından hayvanseverler olaya tepki gösterdi.
MAHKEME SERBEST BIRAKTI
Şikayet üzerine saldırgan baba oğul Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı