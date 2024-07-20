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Türkiye-Yunanistan sınırında gergin anlar! Yunan asker kimliği belirsiz kişilerce vuruldu

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Türkiye-Yunanistan sınırında gergin anlar! Yunan asker kimliği belirsiz kişilerce vuruldu
Yunanistan, Türkiye, Hadise, Haber

Dünya Haberleri

Türkiye-Yunanistan sınırında gergin anlar... Devriye gezen Yunan askerine Türkiye'den kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Yaralanan Yunan askeri, hastaneye kaldırıldı.

Uzun yıllar sonra normalleşme çabalarının sürdüğü Yunanistan ile sınırda gergin anlar yaşanıyor. Türkiye-Yunanistan sınırında bir Yunan askeri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vuruldu. Açılan ateşle yaralanan asker hastaneye kaldırıldı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan sınır muhafızı, Edirne'nin karşı konumunda bulunan Evros'ta devriye geziyordu. Yunan askeri, Türkiye'den gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Sınır muhafızı tedavi için Didimoteicho hastanesine götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunan makamları, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
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