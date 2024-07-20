Yunanistan alev alev! Bir günde 68 orman yangını çıktı

Sıcak hava dalgasıyla boğuşan Yunanistan'da dün 68 noktada orman yangını çıktı. Bugün ise birçok bölgede kavurucu sıcakların 'yüksek yangın riski' taşıması nedeniyle 'turuncu alarm' durumuna geçildi.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Yunanistan, zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlardan dışarı çıkmamaları istenirken, açık havada çalışanlara 40 derecenin üzerinde iş bırakma hakkı tanındı. İşçilerini 40 derecenin üzerinde açık havada çalıştıran işverenlere ise işçi başına 2 bin avro ceza kesileceği açıklandı.

Yetkililer, bugün ülkenin bazı bölgelerinde kavurucu sıcakların 'yüksek yangın riski' taşıdığı gerekçesiyle 'turuncu alarm' durumuna geçildiğini bildirirdi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias ise dün 68 noktada orman yangını çıktığını açıkladı.

4 BÖLGEDE GÖZLEM UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kikilias, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun süren sıcak hava dalgası ve kuraklık, itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor. Ülke genelinde dün 68 noktada orman yangını çıktı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan turuncu alarm durumuna geçilen Atina, Argolida, Eğriboz ve Viotia'da itfaiye ekiplerinin gözlem uçuşları gerçekleştireceğini aktaran yetkililer, bu bölgelerde orman yangınlarıyla mücadele için hazırlanan Acil Durum Planı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve yangın çıkarabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.