Çöl sıcakları Yunanistan'ı vurdu! Tarihi Akropolis ziyarete kapatıldı

Çöl sıcaklarının etkisi altına giren ve termometrelerin 43 dereceyi göstermesi beklenen Yunanistan'da alarm verildi. Üç gün boyunca 12.00-17.00 saatleri arasında sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde birçok işin durdurulmasına karar verilirken, Atina'daki tarihi Akropolis de aşırı sıcak nedeniyle bir süreliğine ziyarete kapatıldı.

Yaklaşık 10 gündür çöl sıcaklarının etkisi altında olan Yunanistan'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. 21 Temmuz Pazar gününe kadar ülkenin birçok bölgesinde termometrelerin 43 derecelere kadar ulaşacağı belirtilirken, sıcaklıkların sadece gündüz değil geceleri de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Son raporlara göre Makedonya, Trakya, İyon Adaları, Kuzey Ege, Girit Adası, Kiklad Adaları ve Mora Yarımadası'nda sıcaklıklar en üst düzeyde hissedilecek. Birçok bölgede hava sıcaklıklarının 43 dereceye ulaşması öngörülüyor.

ATİNA'DAKİ TARİHİ AKROPOLİS ZİYARETE KAPATILDI

Aşırı sıcakların hakim olduğu Yunanistan'da bir dizi yeni önlem alındı. Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Parthenon Tapınağı'nın da bulunduğu Akropolis'in aşırı sıcaklık nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapalı olacağı duyuruldu.

Ülkede etkili olan çöl sıcakları nedeniyle dün, çalışanları ve halkı korumak için hafta sonuna kadar geçerli olacak önlemler açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar vermişti.

KURALLARA UYMAYANA 2 BİN EURO CEZA

Üç gün boyunca saat 12.00-17.00 saatlerinde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verilmişti.

Çarşamba ve perşembe günleri ise 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda tersanelerdeki çalışmaların durdurulması istenmişti. Bu kurallara uymayan işverenlere, her bir çalışan için 2 bin euro para cezası kesileceği duyurulmuştu.

Beyaz yakalılar ve memurlara ise 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlanmıştı.