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Haberler > Dünya > Koronavirüs yeniden Yunanistan'da korkuya sebep oldu! Peş peşe uyarı

Koronavirüs yeniden Yunanistan'da korkuya sebep oldu! Peş peşe uyarı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Koronavirüs yeniden Yunanistan&#039;da korkuya sebep oldu! Peş peşe uyarı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı Yunanistan'da yeni bir uyarı yapıldı. Ölüm saçan salgına karşı özellikle yaşlıların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Temmuz ayının başındaki koronavirüs verisi dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının 2019'da patlak vermesinin ardından dünyayı saran korku Yunanistan'da yeniden ortaya çıktı. Yunanistan'da özellikle yaşlılar koronavirüse karşı uyarıldı.

Koronavirüs yeniden Yunanistan'da korkuya sebep oldu! Peş peşe uyarı - 1. Resim

KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİR MESAJI

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı yaşlıları ve riskli grupları hastalığa karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

EODY'nin yayımladığı haftalık raporda, 1-7 Temmuz'da kaydedilen Kovid-19 vakaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Koronavirüs yeniden Yunanistan'da korkuya sebep oldu! Peş peşe uyarı - 2. Resim

TEMMUZUN İLK HAFTASINA KORONAVİRÜS SALGINI DAMGA VURDU

7 günde 21 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, temmuzun ilk haftasında, bu hastalığa yakalanan 575 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bilgisi aktarıldı.

Koronavirüs yeniden Yunanistan'da korkuya sebep oldu! Peş peşe uyarı - 3. Resim

Raporda, "Virüsün (Kovid-19) daha aktif olması nedeniyle hastaneye yatışların arttığı tespit edildi. Yaşlılara ve riskli gruplara solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmalarını ve (Kovid-19) semptomu görmeleri halinde derhal doktora başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Nüfusun geneline ise riskli gruplarla yakın teması sınırlandırmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs yeniden Yunanistan'da korkuya sebep oldu! Peş peşe uyarı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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