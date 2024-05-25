Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs yaşam ömrünü kısalttı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan araştırmalar sonrasında koronavirüsün yaşam süresini kısalttığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 salgını sonucu dünya genelinde beklenen yaşam süresinin yaklaşık 2 yıl azaldığını açıkladı.
DSÖ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya genelindeki ortalama yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerin ve ilerlemenin COVID-19 salgını sırasında tersine döndüğü bildirildi.
Açıklamada, 2019-2021 yıllarında COVID-19 salgını nedeniyle beklenen yaşam süresinin 1,8 yıl azalarak ortalama 71,4 yıla düştüğü kaydedildi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını sadece 2 yıl içinde, beklenen yaşam süresinde 10 yıllık bir kazanımı tersine çevirdi." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, gelecek nesilleri korumak amacıyla ülkelerin küresel bir salgın anlaşması üzerinde uzlaşmaları gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı