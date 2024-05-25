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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs yaşam ömrünü kısalttı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü&#039;nden korkutan açıklama: Koronavirüs yaşam ömrünü kısalttı
Dsö, Covid-19, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan araştırmalar sonrasında koronavirüsün yaşam süresini kısalttığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 salgını sonucu dünya genelinde beklenen yaşam süresinin yaklaşık 2 yıl azaldığını açıkladı.

DSÖ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya genelindeki ortalama yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerin ve ilerlemenin COVID-19 salgını sırasında tersine döndüğü bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs yaşam ömrünü kısalttı - 1. Resim

Açıklamada, 2019-2021 yıllarında COVID-19 salgını nedeniyle beklenen yaşam süresinin 1,8 yıl azalarak ortalama 71,4 yıla düştüğü kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını sadece 2 yıl içinde, beklenen yaşam süresinde 10 yıllık bir kazanımı tersine çevirdi." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, gelecek nesilleri korumak amacıyla ülkelerin küresel bir salgın anlaşması üzerinde uzlaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs yaşam ömrünü kısalttı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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