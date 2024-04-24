Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > En uzun süre koronavirüs taşıyan hastada, yeni bir varyant oluştu

En uzun süre koronavirüs taşıyan hastada, yeni bir varyant oluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
En uzun süre koronavirüs taşıyan hastada, yeni bir varyant oluştu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollandalı bilim insanları, bilinen en uzun süreli koronavirüs taşıyıcısı hastanın, içinde yeni bir varyant oluştuğunu duyurdu. 613 gün boyunca virüsü taşıyan adamın şu an hayatta olmadığı belirtildi.

Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bildirilen bir vaka dünyada hayret uyandırdı.

613 GÜN VİRÜSÜ TAŞIDI

Merkezdeki bulaşıcı hastalık uzmanları, 72 yaşında bir adamın  613 gün boyunca koronavirüsü vücudunda taşıdığını bildirdi. Belirtilene göre hasta şu an hayatta değil, birden fazla korona aşısı oldu ancak kurtarılamadı. 

YENİ BİR VİRÜS MEYDANA GELDİ

Ancak araştırmacılara göre, koronavirüsün vücutta kalma süresi o kadar uzundu ki, virüs bağışıklıktan kaçan yeni bir virüse dönüştü. Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi öğrencileri tarafından yapılan açıklamada, "Açıklanan bu vakada SARS-CoV-2 enfeksiyonunun süresi aşırı, ancak bağışıklık sistemi zayıf hastalarda uzun süreli enfeksiyonlar çok yaygın" ifadeleri yer aldı.

Ekip nisan ayı sonunda 2024 Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Küresel Kongresi'nde bu vakayla ilgili sunum yapacak. Bulgular hakem incelemesinden geçmediği için vaka hakkındaki raporlardan çok az bilgi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Chris Botti İstanbul'a geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ermeni cephesinde 'soykırım' kavgası! Erivan'ın sözde iddiaları iflas etti - DünyaErmeni cephesinde ‘soykırım’ kavgasıKazakistan, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor! İhmal mi, sabotaj mı? - Dünyaİhmal mi, sabotaj mı?Trump'ın 'sus payı' davasında konuşma yasağına tepki gösterdi - Dünya'Sus payı' davasında konuşma yasağına tepki gösterdi6 Şubat depremleri tasviri Türk doktora öğrencisine birincilik getirdi - Dünya6 Şubat depremleri tasviri birincilik getirdi!Son söz Biden'da! Senato İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a milyarlarca dolarlık yardımı onayladı - Dünyaİsrail, Ukrayna ve Tayvan'a milyarlarca dolarlık yardımABD Ukrayna'ya yeni Patriot mu gönderecek? 1 milyar dolarlık silah ve ekipman hazırlanıyor - DünyaAlmanya'dan ABD'ye "Patriot" baskısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...