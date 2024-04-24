En uzun süre koronavirüs taşıyan hastada, yeni bir varyant oluştu

Hollandalı bilim insanları, bilinen en uzun süreli koronavirüs taşıyıcısı hastanın, içinde yeni bir varyant oluştuğunu duyurdu. 613 gün boyunca virüsü taşıyan adamın şu an hayatta olmadığı belirtildi.

Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bildirilen bir vaka dünyada hayret uyandırdı.

613 GÜN VİRÜSÜ TAŞIDI

Merkezdeki bulaşıcı hastalık uzmanları, 72 yaşında bir adamın 613 gün boyunca koronavirüsü vücudunda taşıdığını bildirdi. Belirtilene göre hasta şu an hayatta değil, birden fazla korona aşısı oldu ancak kurtarılamadı.

YENİ BİR VİRÜS MEYDANA GELDİ

Ancak araştırmacılara göre, koronavirüsün vücutta kalma süresi o kadar uzundu ki, virüs bağışıklıktan kaçan yeni bir virüse dönüştü. Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi öğrencileri tarafından yapılan açıklamada, "Açıklanan bu vakada SARS-CoV-2 enfeksiyonunun süresi aşırı, ancak bağışıklık sistemi zayıf hastalarda uzun süreli enfeksiyonlar çok yaygın" ifadeleri yer aldı.

Ekip nisan ayı sonunda 2024 Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Küresel Kongresi'nde bu vakayla ilgili sunum yapacak. Bulgular hakem incelemesinden geçmediği için vaka hakkındaki raporlardan çok az bilgi paylaşıldı.