Grip ve koronavirüsün baş düşmanı! ‘Doğal antibiyotik’ görevi görüyor, yiyen hastalık nedir bilmiyor

Kış aylarında grip, koronavirüs, RSV gibi enfeksiyonlara yakalanmamak için bazı besinleri mutfağımızdan eksik etmemek gerekiyor. Peki, bu gıdalar neler? Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, kışın hastalıklara kalkan olan ve doğal antibiyotik etkisi gösteren yiyecekler hakkında bilgi verdi.

“Kış ayları grip (influenza) enfeksiyonlarının doruğa ulaştığı aylardır. Bu aylarda kovid enfeksiyonlarının da hortladığını hatırlatmakta fayda var” diyen Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, bağışık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi gereken gıdaları tek tek sıraladı:

LİF YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER

Kış sebzeleri ve meyvelerinin kendilerine has olağanüstü faydalı özellikleri var. Kışın gelmesiyle artan hastalıkların şifasını da doğa bize sunduğu besinlerle sağlıyor. Kış sebzelerinin en önemli özelliği vitamin, mineral, antioksidan ve liflerden çok zengin olmaları. Bağırsaklarımızdaki faydalı probiyotik bakteriler aynı zamanda bağırsaklarımızdaki bağışıklık sistemi hücreleriyle yakın bir ilişki içinde. Bağırsaklardaki faydalı probiyotik bakterilerin yegane gıdası liflerdir. Dolayısıyla bağırsakları lif içeren gıdalarla beslemeliyiz. Bu noktada kış sebzeleri devreye giriyor. Özellikle brokoli, lahana, karnabahar, ıspanak, pırasa gibi sebzelerin en önemli özellikleri lif yönünden zengin olmaları. Doğa bize sunduğu bu faydalı kış sebzeleriyle bize neler yememiz gerektiğini söylüyor.

VİTAMİNLERDEN ZENGİN YİYECEKLER

Portakal, mandalina, greyfurt ve narı ihmal etmemek gerekir. Günde bir porsiyon meyve (yumruk büyüklüğüne eş değer) yemek, sağlığımızın en önemli sigortası. Daha fazlası gereksiz şeker yüklemesine sebep olabilir, bu nedenle ölçülü olmakta fayda var. İhtiyacımız dışında tablet formunda vitamin almamalı, doğal besinlerle temin etmeliyiz.

VİRÜSLERE KARŞI ETKİLİ GIDALAR

Sarımsak, kekik, biberiye, nane, zencefil, fesleğen, zeytin yaprağı içerdikleri maddeler sayesinde virüslere karşı etkili.

Sarımsak güçlü bir antibiyotik kaynağı ve antiviral etkilere sahip. Diş diş yemek çok akıllı bir iş değil. Sarımsağın uyabildiği her türlü yemeğe bol miktarda katmakta fayda var.

Antiviral etkisi bulunan nane, zencefil, zeytin yaprağı gibi gıdaları ise çay gibi demleyip içmek mümkün. Antiviral etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış zeytin yaprağı ile hazırlanan çay, virüslerden korunmak için son derece faydalı.