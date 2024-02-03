Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Grip ve koronavirüsün baş düşmanı! ‘Doğal antibiyotik’ görevi görüyor, yiyen hastalık nedir bilmiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Grip ve koronavirüsün baş düşmanı! ‘Doğal antibiyotik’ görevi görüyor, yiyen hastalık nedir bilmiyor
    Doğal, Antibiyotik, Virüs, Haber

    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kış aylarında grip, koronavirüs, RSV gibi enfeksiyonlara yakalanmamak için bazı besinleri mutfağımızdan eksik etmemek gerekiyor. Peki, bu gıdalar neler? Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, kışın hastalıklara kalkan olan ve doğal antibiyotik etkisi gösteren yiyecekler hakkında bilgi verdi.

    “Kış ayları grip (influenza) enfeksiyonlarının doruğa ulaştığı aylardır. Bu aylarda kovid enfeksiyonlarının da hortladığını hatırlatmakta fayda var” diyen Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, bağışık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi gereken gıdaları tek tek sıraladı:

    Grip ve koronavirüsün baş düşmanı! ‘Doğal antibiyotik’ görevi görüyor, yiyen hastalık nedir bilmiyor

    LİF YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER

    Kış sebzeleri ve meyvelerinin kendilerine has olağanüstü faydalı özellikleri var. Kışın gelmesiyle artan hastalıkların şifasını da doğa bize sunduğu besinlerle sağlıyor. Kış sebzelerinin en önemli özelliği vitamin, mineral, antioksidan ve liflerden çok zengin olmaları. Bağırsaklarımızdaki faydalı probiyotik bakteriler aynı zamanda bağırsaklarımızdaki bağışıklık sistemi hücreleriyle yakın bir ilişki içinde. Bağırsaklardaki faydalı probiyotik bakterilerin yegane gıdası liflerdir. Dolayısıyla bağırsakları lif içeren gıdalarla beslemeliyiz. Bu noktada kış sebzeleri devreye giriyor. Özellikle brokoli, lahana, karnabahar, ıspanak, pırasa gibi sebzelerin en önemli özellikleri lif yönünden zengin olmaları. Doğa bize sunduğu bu faydalı kış sebzeleriyle bize neler yememiz gerektiğini söylüyor.

    Grip ve koronavirüsün baş düşmanı! ‘Doğal antibiyotik’ görevi görüyor, yiyen hastalık nedir bilmiyor

    VİTAMİNLERDEN ZENGİN YİYECEKLER

    Portakal, mandalina, greyfurt ve narı ihmal etmemek gerekir. Günde bir porsiyon meyve (yumruk büyüklüğüne eş değer) yemek, sağlığımızın en önemli sigortası. Daha fazlası gereksiz şeker yüklemesine sebep olabilir, bu nedenle ölçülü olmakta fayda var. İhtiyacımız dışında tablet formunda vitamin almamalı, doğal besinlerle temin etmeliyiz. 

    Grip ve koronavirüsün baş düşmanı! ‘Doğal antibiyotik’ görevi görüyor, yiyen hastalık nedir bilmiyor

    VİRÜSLERE KARŞI ETKİLİ GIDALAR

    Sarımsak, kekik, biberiye, nane, zencefil, fesleğen, zeytin yaprağı içerdikleri maddeler sayesinde virüslere karşı etkili. 

    Sarımsak güçlü bir antibiyotik kaynağı ve antiviral etkilere sahip. Diş diş yemek çok akıllı bir iş değil. Sarımsağın uyabildiği her türlü yemeğe bol miktarda katmakta fayda var. 

    Antiviral etkisi bulunan nane, zencefil, zeytin yaprağı gibi gıdaları ise çay gibi demleyip içmek mümkün. Antiviral etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış zeytin yaprağı ile hazırlanan çay, virüslerden korunmak için son derece faydalı.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DoğalAntibiyotikVirüs
    Haberler > Sağlık > Grip ve koronavirüsün baş düşmanı! ‘Doğal antibiyotik’ görevi görüyor, yiyen hastalık nedir bilmiyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kanserin görülme yaşı gittikçe düşüyor! Uzmanı ‘Bilinmeyen nedenleri var’ deyip uyardı - SağlıkKanserin görülme yaşı gittikçe düşüyor! Uzmanı ‘Bilinmeyen nedenleri var’ deyip uyardıSık sık yaşıyorsanız dikkat! Bu 3 belirti kansere işaret ediyor - SağlıkSık sık yaşıyorsanız dikkat! Bu 3 belirti kansere işaret ediyorSevgi biriktiremeyen eşya biriktiriyor! Çöp evlerin temeli çocuklukta atılıyor - SağlıkÇöp evlerin temeli çocuklukta atılıyorUykusuzluk çekenler dikkat: Temel nedeni tahmin etmediniz bir sorun olabilir - SağlıkUykusuzluk çekenler dikkat: Temel nedeni tahmin etmediniz bir sorun olabilirKiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Diyetisyen Betül Öztürk sessizliğini bozdu - SağlıkEleştiri oklarının hedefi olan diyetisyen sessizliğini bozduUzmanı grip sonrası asıl tehlikeyi açıkladı: Bağışıklığı düşen kişilerde sık görülüyor - SağlıkUzmanı grip sonrası asıl tehlikeyi açıkladıAteş, baş ağrısı, kuru öksürük... Pik yapan yapan grip vakalarına dikkat - SağlıkPik yapan yapan grip vakalarına dikkatBaşarılı organ nakli ameliyatlarına imza atan Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti - SağlıkBaşarılı organ nakli ameliyatlarına imza atan Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybettiDünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: Kanser vakaları 25 yılda yüzde 77 artacak! - SağlıkKanser vakaları 25 yılda yüzde 77 artacak!Geçen yıl tam 30 kat arttı! Türkiye'deki kızamık salgınıyla ilgili kritik açıklama - SağlıkKızamık salgınında çare aşı
    Sonraki Haber Yükleniyor...