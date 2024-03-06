Almanya’da bir adam 217 defa koronavirüs aşısı yaptırdı

Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki bir adam doktorların aksi yöndeki görüşlerine rağmen 217 kere covid-19 aşısı oldu. Araştırmacılar kendisiyle irtibata geçti, yapılan testler sonucu hiçbir yan etkinin görülmediği bildirildi.

Almanya’da ilginç bir olay yaşandı. 62 yaşındaki bir adam doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 29 ayda tam 217 defa koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıların özel kliniklerden alındığı kaydedildi.

The Guardian’da yer alan ve Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; bir adamın 29 ayda 217 kere covid aşısı olduğu bildirildi. Söz konusu hastada, aşıyla ilgili herhangi bir yan etkiye de rastlanmadı.

Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nden araştırmacılar, Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşayan 62 yaşındaki kişinin "özel nedenlerle" çok sayıda aşı yaptırdığını söyledi.

TESTLERDE YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Akademisyenler adamdan bir gazete haberiyle haberdar oldu. Daha sonra kendisiyle irtibata kuruldu ve bazı testlerden geçirilmek istendiği bildirildi.

Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nin mikrobiyoloji bölümünden Dr. Kilian Schober, "Kendisiyle temasa geçtik ve Erlangen'de çeşitli testlerden geçmesi için davet ettik. O da çok ilgi gösterdi” dedi.

İsmi açıklanmayan kişiye çeşitli kan ve tükürük testleri yapıldı. Alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Schober, açıklamasının devamında, aşırı aşılamaya rağmen gözle görülür hiçbir yan etkinin görülmediğinin altını çizdi.

DAHA ÖNCE KORONAVİRÜSE DE YAKALANMAMIŞ

Hastanın daha önce koronavirüse de yakalanmadığı da tespit edildi.

Uzmanlar, aşırı aşılanmayı tavsiye etmediklerini belirtirken, vakaya yaptıkları testlerin genel sonuçlar çıkartmaya yetmeyeceğini vurguladı.