Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Almanya’da bir adam 217 defa koronavirüs aşısı yaptırdı

Almanya’da bir adam 217 defa koronavirüs aşısı yaptırdı

Düzenleyen: / Kaynak: The Guardian
- Güncelleme:
Almanya’da bir adam 217 defa koronavirüs aşısı yaptırdı
Almanya, Covid-19 Aşısı, Sağlık Haber, Haber

Sağlık Haberleri  / The Guardian

Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki bir adam doktorların aksi yöndeki görüşlerine rağmen 217 kere covid-19 aşısı oldu. Araştırmacılar kendisiyle irtibata geçti, yapılan testler sonucu hiçbir yan etkinin görülmediği bildirildi.

Almanya’da ilginç bir olay yaşandı. 62 yaşındaki bir adam doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 29 ayda tam 217 defa koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıların özel kliniklerden alındığı kaydedildi. 

The Guardian’da yer alan ve Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; bir adamın 29 ayda 217 kere covid aşısı olduğu bildirildi. Söz konusu hastada, aşıyla ilgili herhangi bir yan etkiye de rastlanmadı.

Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nden araştırmacılar, Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşayan 62 yaşındaki kişinin "özel nedenlerle" çok sayıda aşı yaptırdığını söyledi.

TESTLERDE YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Akademisyenler adamdan bir gazete haberiyle haberdar oldu. Daha sonra kendisiyle irtibata kuruldu ve bazı testlerden geçirilmek istendiği bildirildi. 
Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nin mikrobiyoloji bölümünden Dr. Kilian Schober, "Kendisiyle temasa geçtik ve Erlangen'de çeşitli testlerden geçmesi için davet ettik. O da çok ilgi gösterdi” dedi.

İsmi açıklanmayan kişiye çeşitli kan ve tükürük testleri yapıldı. Alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Schober, açıklamasının devamında, aşırı aşılamaya rağmen gözle görülür hiçbir yan etkinin görülmediğinin altını çizdi.

DAHA ÖNCE KORONAVİRÜSE DE YAKALANMAMIŞ

Hastanın daha önce koronavirüse de yakalanmadığı da tespit edildi.
Uzmanlar, aşırı aşılanmayı tavsiye etmediklerini belirtirken, vakaya yaptıkları testlerin genel sonuçlar çıkartmaya yetmeyeceğini vurguladı.

 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: The Guardian
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tadından dolayı yemiyoruz ama faydasını duyunca sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! İşte ıspanağın faydaları - SağlıkTadından dolayı yemiyoruz ama faydasını duyunca sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! İşte ıspanağın faydalarıTek başına ecza deposu gibi! Türkiye’de yeterince ilgi görmüyor ama kabızlığı geçiriyor, diyabeti ortadan kaldırıyor - SağlıkTek başına ecza deposu gibi: Diyabeti ortadan kaldırıyorFaydasını duyan aktara koşuyor! Çayını yapıp için, boğaz ağrılarını hemen hafifletiyor - SağlıkBoğaz ağrılarına doğal çözüm: Anında geçiriyorÇatıdan düşen adam yıllar sonra derdine derman buldu - SağlıkTürkiye’de ender görülüyor, Erzincan’da ilkGençler arasında yaygınlaşan tehlike! İki çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor - SağlıkAkran zorbalığı hayat karartıyor70 yaşındaki dede yaşlanmaya meydan okuyor! İşte herkese tavsiye ettiği formül - SağlıkSaçında tek beyaz yok! Yaşını duyan inanamıyorTürkiye’nin en obez ili belli oldu! Verdikleri cevap pes dedirtti - SağlıkTürkiye’nin en obez ili belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...