Dr. Fauci'den çok konuşulacak itiraf: Koronavirüs kurallarını ben uydurdum

Korona döneminde dillerden düşmüyordu! BioNTech 315 milyon euro zarar etti

Korona döneminde dillerden düşmüyordu! BioNTech 315 milyon euro zarar etti

Pandemi döneminde Joe Biden’ın Baş Sağlık Danışmanlığını yapan Dr. Anthony Fauci'den gelen itiraf şaşkına çevirdi. Fauci, koronavirüsten korunma kurallarını 'kendisinin uydurduğunu' söyledi.

MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ - ABD’nin en önemli bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından olan ve Covid pandemisi sırasında ABD Başkanı Joe Biden’ın Baş Sağlık Danışmanlığını yapan Dr. Anthony Fauci, Covid-19’dan korunma kurallarını kendisinin uydurduğunu itiraf söyledi.

Cumhuriyetçilerin ocak ayında Dr. Fauci ile yaptıkları oturumdaki ifadelerinin tam metnini açıklamalarıyla ortaya çıkan “itiraf”, ABD Millî Sağlık Enstitüsü yetkililerini harekete geçirdi. Dr. Fauci’nin açıklamasında “Amerikalılar Covid’den korunsun diye 180 santim sosyal mesafe kuralını ben uydurdum” demesi hayret uyandırdı.

Bunun üzerine ABD Millî Sağlık Enstitüsü, maske kullanımının çocukların okuryazarlığı ve öğrenmesi üzerinde ‘çok olumsuz’ etki yaptığını bildirdi. Enstitü, sosyal mesafe kuralının da ‘depresyona, genel kaygıya, akut strese ve müdahaleci düşüncelere’ yol açtığını ifade etti.

KOMPLO TEORİLERİ ÜRETİLDİ

Temsilciler Meclisi Alt Komitesi’ne konuşan Dr. Fauci, sosyal mesafe ve çocuklarda maske kullanımının hangi bilimsel araştırmaya dayandığı sorusuna “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi. Eski ABD Millî Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Fauci, ifadesinde Covid-19’un Çin’de Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden sızma sonucu çıktığı iddialarıyla ilgili olarak da, “Bunun gerçek bir ihtimal olduğuna inanıyorum. Ama insanlar bundan çılgınca komplo teorileri üretti” ifadesini kullandı.