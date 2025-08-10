Doğacan Taşpınar neden öldü, kimdir, evli mi? Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti

DOĞACAN TAŞPINAR NEDEN ÖLDÜ?

Tiyatro, televizyon ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklama ile duyurulan vefat haberinin ardından, sanat camiası ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Taşpınar’ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ani kaybı, hem ailesini hem de sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

1980 yılında Ankara’da dünyaya gelen Doğacan Taşpınar, tiyatroya 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan’ın kurduğu Tiyatro Topluluğu’nda başladı.

2003’te Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda sahne almaya başladı. “Sezuan’ın İyi İnsanı”, “Tersine Dünya”, “Sokak Kızı İrma”, “Teneke” gibi tiyatro oyunlarında ve “Küçük Kadınlar” dizisinde rol aldı. Seslendirme sanatçısı olarak da birçok projede görev aldı.

DOĞACAN TAŞPINAR KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Doğacan Taşpınar, 45 yaşındaydı. Tiyatro oyun yazarı Balca Yücesoy ile evliydi.

DOĞACAN TAŞPINAR CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Doğacan Taşpınar’ın cenaze töreni 11 Ağustos saat 11.00’de Turhan Tuzcu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.