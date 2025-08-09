Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi? 9 Ağustos 2020'de vefat etmişti

Emre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi? 9 Ağustos 2020'de vefat etmişti

Emre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi? 9 Ağustos 2020&#039;de vefat etmişti
Türk spor yayıncılığının sevilen ismi Emre Gönlüşen, vefatının 5. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Adana’dan İstanbul’a uzanan kariyeri ve hayat hikayesi ile dikkat çekerken Emre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi merak ediliyor.

Spor spikeri ve sunucu Emre Gönlüşen, 9 Ağustos 2020’de hayatını kaybetti. Ölümünün 5. yılında ölüm nedeni ve hastalığı yeniden gündeme geldi.

EMRE GÖNLÜŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Emre Gönlüşen, 9 Ağustos 2020’de, 41 yaşında, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2019 yılında yakalandığı kanser hastalığını bir süre yense de hastalığının ikinci kez nüksetmesiyle ünlü spiker hayatını kaybetti.  Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verilen Gönlüşen’in vefatı, spor camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. 

Emre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi? 9 Ağustos 2020'de vefat etmişti - 1. Resim

EMRE GÖNLÜŞEN HASTALIĞI NEYDİ?

Emre Gönlüşen, 2019 yılında kanser teşhisi aldı. Bu süreci atlattıktan sonra  2020 yılında hastalığın nüksetmesi, genç spikerin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kanser türünün spesifik detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.  

Emre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi? 9 Ağustos 2020'de vefat etmişti - 2. Resim

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978’de Adana’da doğdu ve spor yayıncılığında kendine özgü tarzıyla unutulmaz bir isim oldu.

İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamlayan Gönlüşen, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı’nda iki yıl diksiyon eğitimi aldı. 1999’da Adanaspor maçlarını yayınlayan yerel bir televizyon kanalında başlayan meslek hayatı, 2002’de İstanbul’a taşınarak TV8’de İtalya Serie A maçlarını sunmasıyla ulusal çapta tanınırlık kazandı.

Kariyeri boyunca D Spor, Telesport TV, NTV Spor ve beIN Sports gibi kanallarda çalışan Gönlüşen, özellikle Premier Lig ve La Liga maçlarındaki enerjik anlatımıyla sevildi.

İki kız babası olan Gönlüşen, samimi ve neşeli kişiliğiyle hem meslektaşlarının hem de seyircilerin gönlünde taht kurdu. 

