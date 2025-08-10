Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elazığ'da feci kaza! Motosikletteki yolcu havada 3 takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da bir motosiklet, yola çıkan hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada motosikletteki yolcu havada 3 takla atarak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, motosikletteki iki kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dün, Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Atatürk Caddesi'nde E.O. idaresindeki motosiklet, Ş.Ç. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Elazığ'da feci kaza! Motosikletteki yolcu havada 3 takla attı - 1. Resim

HAVADA 3 TAKLA ATTI

Kazada motosikletin arkasında bulunan yolcu M.O.Y., çarpışmanın ardından havaya uçarak üç takla atıp yere düştü. Kazada 2'si ağır toplam 3 kişi yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

