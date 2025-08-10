Elazığ'da feci kaza! Motosikletteki yolcu havada 3 takla attı

Dün, Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Atatürk Caddesi'nde E.O. idaresindeki motosiklet, Ş.Ç. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

HAVADA 3 TAKLA ATTI

Kazada motosikletin arkasında bulunan yolcu M.O.Y., çarpışmanın ardından havaya uçarak üç takla atıp yere düştü. Kazada 2'si ağır toplam 3 kişi yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.