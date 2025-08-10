Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sivas'ta feci kaza! Traktör devrildi: 2 ölü

Sivas'ta feci kaza! Traktör devrildi: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sivas´ta buğday yüklü traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Celil Alnıaçık ile yolcu olarak bulunan Bedir Alnıaçık hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi’nde Celil Alnıaçık (59) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Celil Alnıaçık ile yolcu olarak bulunan Bedir Alnıaçık (74) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler Yıldızeli Devlet Hastanesi´ne morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

