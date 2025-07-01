Bülent Fil'in son hali ortaya çıktı! Değişimiyle şaşırttı: "Tanıyamadım"

Kanal D'nin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Yaman'ı Bülent Fil, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Yaprak Dökümü’ dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır ve Tolga Karel gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Dizide “Yaman” karakterini canlandıran Bülent Fil’in yıllar sonraki hali ise sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve kullanıcıların yorumları yağmur gibi geldi.

Bülent Fil’in görüntüsünü gören sosyal medya takipçileri, “Çok değişmiş”, “Tanıyamadım” gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.