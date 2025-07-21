UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknik direktörlüğünü Çağdaş Atan'ın yaptığı RAMS Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi elemesi halinde, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Viking-Koper eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden RAMS Başakişehir'in de rakibi belli oldu.
Konferans Ligi'nde kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. RAMS Başakşehir, Cherno More'yi geçmesi halinde, 3'üncü Eleme Turu'nda Viking (Norveç) - Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Turuncu-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş mücadeledini ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş