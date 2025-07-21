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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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UEFA Konferans Ligi&#039;nde Başakşehir&#039;in rakibi belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlüğünü Çağdaş Atan'ın yaptığı RAMS Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi elemesi halinde, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Viking-Koper eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden RAMS Başakişehir'in de rakibi belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu - 1. Resim

Konferans Ligi'nde kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. RAMS Başakşehir, Cherno More'yi geçmesi halinde, 3'üncü Eleme Turu'nda Viking (Norveç) - Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş mücadeledini ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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