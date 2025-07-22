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Yazın makyajdan uzak durun! Sivilceler artıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yazın makyajdan uzak durun! Sivilceler artıyor
Makyaj, Cilt, Yaz, Terleme, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cildiye Uzmanı Dr. Çağdaş, "Yaz aylarında belki özel günlerde makyaj yapabiliriz ama günlük uygulamamaya dikkat etmeliyiz" diyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK -  Uzmanlardan sıcak yaz günlerinde makyaj uyarısı. Yazın makyaja çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, ağır makyajın cilt üzerinde bir tabaka oluşturduğunu hatırlatarak “Yazın terleme arttığı için su kaybımız da fazla oluyor. Bunun sonucunda gözeneklerimiz kapanıyor. Bu sebeple akne ve komedon oluşumunu daha sık görüyoruz. O yüzden yaz aylarında belki özel günlerde makyaj yapabiliriz ama günlük uygulamamaya dikkat etmeliyiz. Eğer makyaj yaptıysanız çok iyi temizlemeden kesinlikle yatmayın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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