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Makyaj videolarıyla tanınıyordu! TikTok fenomeni genç kadın canlı yayında öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Makyaj videolarıyla tanınıyordu! TikTok fenomeni genç kadın canlı yayında öldürüldü
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj videoları ile tanınan 23 yaşındaki fenomen Valeria Marquez, canlı yayın sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Amerika ülkelerinden Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile popüler olan 23 yaşındaki fenomen Valeria Marquez, canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı. Marquez, Zapopan kentinde çalıştığı güzellik salonunda düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Jalisco Eyalet Savcılığı, Marquez'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Marquez'e canlı yayın esnasında arkadan birilerinin geldiği konusunda uyarılmasının ardından saldırı düzenlendiği aktarıldı. Saldırının ardından canlı yayın devam ederken, bir kişi telefonu alarak yayına son verdi.

Makyaj videolarıyla tanınıyordu! TikTok fenomeni genç kadın canlı yayında öldürüldü - 1. Resim

200 BİN TAKİPÇİLİ MARQUEZ'E PAHALI BİR HEDİYE GELMİŞ

Instagram ve TikTok'ta yaklaşık 200 bin takipçisi olan Marquez'in, canlı yayının başlarında iş yerinde yokken birisinin kendisine "pahalı bir hediye" gönderdiğini ve söz konusu kişinin geri gelmesini beklemeyi planlamadığını söylediği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun son verilerine göre, Meksika, 2023 yılında her 100 bin kadın başına 1,3 ölümle, Latin Amerika ve Karayipler'de en yüksek dördüncü kadın cinayeti oranına sahip ülke olarak yer alıyor.

Makyaj videolarıyla tanınıyordu! TikTok fenomeni genç kadın canlı yayında öldürüldü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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