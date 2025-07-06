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Makyajsız Bülent Ersoy’u gören tanıyamadı! Sosyal medya yıkıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Makyajsız Bülent Ersoy’u gören tanıyamadı! Sosyal medya yıkıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, tatil sezonunu açtı. Ünlü sanatçının makyajsız görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sahne denince akla ilk gelen isimlerden Bülent Ersoy, gösterişli tarzı ve iddialı makyajlarıyla yıllardır dikkat çekiyor. Ancak Ersoy, bu kez alışılmış imajının dışına çıktı.

Makyajsız Bülent Ersoy’u gören tanıyamadı! Sosyal medya yıkıldı - 1. Resim

Tatil sezonunu açan Bülent Ersoy’un sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı, kısa sürede gündem oldu. 2. Sayfa tarafından paylaşılan karede Ersoy’un makyajsız hali ilk kez bu kadar net şekilde görüldü.

Makyajsız Bülent Ersoy’u gören tanıyamadı! Sosyal medya yıkıldı - 2. Resim

Fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum alarak gündem olurken; bazı kullanıcılar Ersoy’u tanımakta zorlandığını ifade etti.

Makyajsız Bülent Ersoy’u gören tanıyamadı! Sosyal medya yıkıldı - 3. Resim

Sosyal medyada “Tanımakta zorlandım”, “Ay bayağı farklıymış”, "Arada çok fark yok bence" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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