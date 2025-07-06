Makyajsız Bülent Ersoy’u gören tanıyamadı! Sosyal medya yıkıldı

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, tatil sezonunu açtı. Ünlü sanatçının makyajsız görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sahne denince akla ilk gelen isimlerden Bülent Ersoy, gösterişli tarzı ve iddialı makyajlarıyla yıllardır dikkat çekiyor. Ancak Ersoy, bu kez alışılmış imajının dışına çıktı.

Tatil sezonunu açan Bülent Ersoy’un sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı, kısa sürede gündem oldu. 2. Sayfa tarafından paylaşılan karede Ersoy’un makyajsız hali ilk kez bu kadar net şekilde görüldü.

Fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum alarak gündem olurken; bazı kullanıcılar Ersoy’u tanımakta zorlandığını ifade etti.

Sosyal medyada “Tanımakta zorlandım”, “Ay bayağı farklıymış”, "Arada çok fark yok bence" gibi yorumlar yapıldı.