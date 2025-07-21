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Fenerbahçe'ye 110 milyon euroluk teklif! Ali Koç kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;ye 110 milyon euroluk teklif! Ali Koç kararını verdi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kolombiyalı santrafor Jhon Duran, İngiliz sol bek Archie Brown ve kaleci Tarık Çetin'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken; art arda yapılan sponsorluk anlaşmaları da dikkat çekiyor. Kulüp Başkanı Ali Koç'un, sponsorlardan gelecek 110 milyon euroyu aşkın parayı "kırdırma" teklifini geri çevirdiği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sponsorluklardan sağlanacak 110 milyon euroyu aşkın gelir için yapılan teklifeBaşkanAli Koç'tan cevap geldi.

110 milyon euroluk teklif! Ali Koç kararını verdi - 1. Resim

"PARAYI TOPLU VERELİM" TEKLİFİ

Sarı-lacivertli yönetim,stat isim sponsorluğu için anlaşılan ABD merkezli süt ürünleri markası Chobani ve forma sponsorluğu için imza atılan spor giyim markası Adidas'tanönemli bir gelir elde etti. Toplam 110 milyon euroluk kazanç için "İsterseniz parayı kırdırarak toplu olarak verelim" teklifi yapıldı.

ALİ KOÇ KABUL ETMEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre;Ali Koç, sponsorlardan yıllık 17 milyon euroyu bulan tüm gelirleri kırdırıp, kulübü zor durumda bırakmak istemedi.Fenerbahçe Başkanı, kulübün geleceğini ipotek altına almamak adına bu teklifleri geri çevirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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