Muslera'nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray'a!

Fernando Muslera'ya veda eden Galatasaray, gözünü Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez'e çevirdi. Aston Villa transfere onay verdi, görüşmeler başladı.

Galatasaray'da kaleci transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 14 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı başarıyla taşıyan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından, yerine gelecek isim belli oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Aston Villa forması giyen Arjantinli eldiven Emiliano Martinez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

İngiliz kulübü, 2022 Dünya Kupası'nın yıldız kalecisi Martinez'in transferine 20 milyon euro karşılığında onay verdi.

Aston Villa ile vedalaşmaya hazırlanan 31 yaşındaki kaleci, son iç saha maçının ardından taraftarlara el sallayarak veda etmişti.

Haberin detaylarında, Galatasaray'ın Martinez'i uzun süredir takip ettiği ve oyuncunun tecrübesi, liderliği ve kurtarış becerileriyle tam anlamıyla aranan profil olduğu vurgulandı.

Transferde görüşmelerin önümüzdeki haftalarda hız kazanması ve anlaşmanın kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Emiliano Martinez bu sezon Aston Villa ile 53 maça çıkarken kalesinde 61 gol gördü. Arjantinli kaleci 16 maçta kalesini gole kapadı.