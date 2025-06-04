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Muslera'nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray'a!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muslera&#039;nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray&#039;a!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fernando Muslera'ya veda eden Galatasaray, gözünü Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez'e çevirdi. Aston Villa transfere onay verdi, görüşmeler başladı.

Galatasaray'da kaleci transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 14 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı başarıyla taşıyan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından, yerine gelecek isim belli oldu.

Muslera'nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray'a! - 1. Resim

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Aston Villa forması giyen Arjantinli eldiven Emiliano Martinez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Muslera'nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray'a! - 2. Resim

İngiliz kulübü, 2022 Dünya Kupası'nın yıldız kalecisi Martinez'in transferine 20 milyon euro karşılığında onay verdi.

Muslera'nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray'a! - 3. Resim

Aston Villa ile vedalaşmaya hazırlanan 31 yaşındaki kaleci, son iç saha maçının ardından taraftarlara el sallayarak veda etmişti.

Muslera'nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray'a! - 4. Resim

Haberin detaylarında, Galatasaray'ın Martinez'i uzun süredir takip ettiği ve oyuncunun tecrübesi, liderliği ve kurtarış becerileriyle tam anlamıyla aranan profil olduğu vurgulandı.

Muslera'nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray'a! - 5. Resim

Transferde görüşmelerin önümüzdeki haftalarda hız kazanması ve anlaşmanın kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. 

Muslera'nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray'a! - 6. Resim

Emiliano Martinez bu sezon Aston Villa ile 53 maça çıkarken kalesinde 61 gol gördü. Arjantinli kaleci 16 maçta kalesini gole kapadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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