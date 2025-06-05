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Barış Alper Yılmaz için Leipzig devrede! Galatasaray'ın kararı net

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barış Alper Yılmaz için Leipzig devrede! Galatasaray&#039;ın kararı net
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz kulüplerinin ardından Almanya'dan da Barış Alper Yılmaz'a talip çıktı. RB Leipzig, milli yıldız için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüplerinin ilgisi büyüyor. 

Barış Alper Yılmaz için Leipzig devrede! Galatasaray'ın kararı net - 1. Resim

Sezon başında Nottingham Forest'ın, devre arasında ise West Ham United'ın radarına giren 24 yaşındaki futbolcuya bu kez Almanya'dan talip çıktı.

Barış Alper Yılmaz için Leipzig devrede! Galatasaray'ın kararı net - 2. Resim

ALMANYA'DAN TALİP VAR

Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig, milli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı iddia edildi. Alman kulübünün kısa süre içinde Galatasaray'la resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz için Leipzig devrede! Galatasaray'ın kararı net - 3. Resim

"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

Başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "Kadromuzda sözleşmesi devam eden hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Hedeflerimiz büyük. Barış Alper de zaferlerimizde payı olan çok değerli bir futbolcumuz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatarasay'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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