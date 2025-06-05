Galatasaray'da Osimhen umudu yeniden yeşerdi!

Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan 50 milyon euro altı teklif gelirse Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. Yıldız golcüye yönetim ve teknik heyetten tam destek var.

Yeni sezonda kadrosunu yıldızlarla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılıların bu transferde eli bir hayli güçlendi.

RAMS PARK'TA TOPLANTI YAPILDI

A Spor'un haberine göre, Osimhen, Kayserispor maçının ardından gece geç saatlere kadar RAMS Park'ta kalırken, yanında takım arkadaşları, teknik heyet ve yöneticiler de yer aldı. Buradaki sohbet sırasında Nijeryalı yıldızın geleceğine dair önemli ifadeler kullandığı öğrenildi.

Osimhen'in, "Eğer Suudi Arabistan'dan 50 milyon euro civarında bir teklif gelirse, buna bir şey diyemem, vedalaşırız. Ama bu rakamın altı olmazsa Galatasaray'da kalmayı isterim" dediği ortaya çıktı.

Galatasaray, yıldız oyuncuya toplamda 21 milyon euroluk bir teklif sunduğu ve bu ücretin15 milyon euro'luk kısmı kulüpten, 6 milyon euro'su ise sponsorlar üzerinden karşılanacağı iddia edildi.

Teknik direktör Okan Buruk da salı akşamı katıldığı yayında, "Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. Yüzde 51 kalır olarak görüyorum." diyerek Osimhen'in takımda kalabileceğinin sinyalini vermişti.

Galatasaray'da bu sezon 41 maçta sahaya çıkan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.