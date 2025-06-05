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Haberler > Ekonomi > Süper Lig'in yıldızları da listede! 5 milyarlık vurgun: Sporcuların vergi oyunu ortaya çıktı

Süper Lig'in yıldızları da listede! 5 milyarlık vurgun: Sporcuların vergi oyunu ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Süper Lig&#039;in yıldızları da listede! 5 milyarlık vurgun: Sporcuların vergi oyunu ortaya çıktı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu sefer 4.588 sporcuyu incelemeye aldı. 5,3 milyar TL'lik beyan dışı gelirin 3,7 milyar TL’sinin futbolculara ait olduğu tespit edildi. 310 sporcu konuyla ilgili izaha davet edilirken, Süper Lig'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren yabancı bir futbolcunun, izah sonrası Türkiye'den ayrılmadan önce 70 milyon TL vergi ödediği öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, beyan dışı bırakılan gelirlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda harekete geçen Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), çeşitli branşlarda profesyonel faaliyet gösteren bazı sporcuları yakın takibe aldı. Çalışmalar sonrasında yaklaşık 5,3 milyar lira ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığını saptandı.

Süper Lig'in yıldızları da listede! 5 milyarlık vurgun! Sporcuların vergi oyunu ortaya çıktı - 1. Resim

4 BİN 588 SPORCU ARAŞTIRILDI

VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmalarda, martta gelir vergisi beyanname verme süresinin dolmasının ardından harekete geçildi ve aralarında futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların olduğu 4 bin 588 sporcuyu risk analizine tabi tuttu.

Sporcularla ilgili olarak açık kaynaklar dahil, gerçek gelirlerini ortaya koyacak tüm bilgiler taranarak kapsamlı bir araştırma yürütüldü.

Yapılan çalışmada çeşitli branşlarda profesyonel görev alan sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edildi.

Süper Lig'in yıldızları da listede! 5 milyarlık vurgun! Sporcuların vergi oyunu ortaya çıktı - 2. Resim

310 SPORCU İZAHA DAVET EDİLDİ

Bu kapsamda 310 sporcu, 2024 yılına yönelik beyan dışı bıraktıkları ücret gelirlerine açıklama getirmek üzere izaha davet edildi.

Riskli bulunan kazancın 3,7 milyar liralık kısmının futbolculara ait olduğu görüldü. Futbolcuları 1,15 milyar lira beyan dışı bırakılan ücret geliriyle basketbolcular izlerken kalan kısım diğer branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gelirlerinden oluştu.

Süper Lig'in yıldızları da listede! 5 milyarlık vurgun! Sporcuların vergi oyunu ortaya çıktı - 3. Resim

ÜLKEDEN AYRILMADAN 70 MİLYON TL ÖDEDİ

Listede yer alan yabancı sporcuların sezon sonunda Türkiye'den ayrılacak olması dikkate alınarak kulüpler bilgilendirildi. Bu kapsamda, izaha davet yazılarının tebliği ve sporcuların bilgilendirilmesi konusunda kulüplerin atacağı adımlar önem taşıyor. Böylece, sözleşmesi biten sporcuların ülkeden ayrılmadan önce Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilerini ödemesi amaçlanıyor.

Bu süreçte Süper Lig'de oynayan ve kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu, izah daveti üzerine ülkeden ayrılmadan beyannamesini vererek 70 milyon lira tutarındaki vergisini ödedi.

Bakan Mehmet Şimşek
Bakan Mehmet Şimşek

"GÖNÜLLÜ UYUMU ÖNEMSİYORUZ"

Kayıt dışıyla mücadelede gönüllü uyumun önemine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok kazananların vergilendirilmesine yönelik çalışmamızda bu kez sporculara odaklandık. Tespit edilen sporcularımızın gönüllü uyum kapsamında izah vermesini ve beyanlarını düzeltmesini bekliyoruz. İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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