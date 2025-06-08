Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, Al Hilal'e transfer oldu mu? Osimhen transfer son durum

Süper Lig’de şampiyonluğu ilan ederek hem 25. zaferini hem de 5. yıldızı kazanan Galatasaray’da gözler, yeni sezonun en kritik hamlesine çevrildi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanan Victor Osimhen’in geleceği, kulübün transfer stratejisinin de yönünü belirleyecek. Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, Al Hilal'e transfer oldu mu merak ediliyor.

OSIMHEN GALATASARAY’DA KALACAK MI?

Galatasaray’da sezonun ardından en çok konuşulan konu Victor Osimhen’in geleceği oldu. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi biletiyle Avrupa’da başarı hedefliyor. Bu süreçte en kritik hamle ise takımın gol yükünü sırtlayan Osimhen’in kaderiyle şekillenecek.

Napoli’den kiralanan Nijeryalı golcü, sezon boyunca sergilediği üst düzey performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. 41 maçta attığı 37 gol ve yaptığı 8 asistle Galatasaray’ın en büyük kozu olan Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Kulüp yönetimi, oyuncunun bonservisini almak için tüm şartları zorlarken, taraftarlar ise Osmihen'in takımda kalmasını umutla bekliyor. Ancak masada yalnızca Galatasaray yok; Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, transferde ciddi bir rakip.

OSIMHEN AL HİLAL’E TRANSFER OLDU MU?

Osimhen’in Suudi Arabistan’a transferi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, transfer süreci oldukça sıcak bir şekilde ilerliyor.

Gazeteci Sacha Tavolieri’nin ortaya attığı bilgiye göre Osimhen, Al Hilal ile yıllık 35 milyon dolar + bonuslar içeren üç yıllık bir sözleşme üzerinde prensipte anlaşmaya vardı. Anlaşmanın birkaç gün içinde resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Al Hilal’in teknik direktörü Simone Inzaghi’nin oyuncuyla birebir iletişime geçtiği ve kulübün projesini anlattığı öne sürüldü. Görüşmenin ise transferin ilerlemesinde önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Her ne kadar resmiyet kazanmasa da Osimhen’in Al Hilal’e transfer olması artık çok yakın bir ihtimal olarak görülüyor.

OSIMHEN TRANSFER SON DURUM

Transfer sürecinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Osimhen’in Türkiye’den ayrılışı da bu süreçte ipuçları verdi. İlk olarak uçak bileti aldığı ancak son dakikada seyahati iptal ettiği öğrenilen Nijeryalı yıldız, ardından yeni bir rezervasyonla İstanbul’dan Nijerya’ya hareket etti.

Galatasaray oyuncuyu takımda tutabilmek adına yıllık maaş teklifini bonuslarla birlikte 20 milyon euronun üzerine çıkarmış durumda. Ancak Suudi Arabistan ekibinin sunduğu teklifin hem ekonomik hem de vergi avantajlarıyla çok daha cazip olduğu ifade ediliyor.

Osimhen’in Napoli ile olan sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk çıkış maddesi de bu süreçte belirleyici faktörlerden biri.

Şu ana kadar iki kulüp arasında resmi bir anlaşma sağlanmadı ancak Al Hilal’in teklifinin cazibesi, oyuncunun kararını etkileyebilir. Galatasaray’ın son ana kadar mücadeleyi bırakmayacağı belirtilirken, Osimhen’in vereceği karar hem kulübün gelecek planlamasını hem de Şampiyonlar Ligi hedeflerini doğrudan etkileyecek.