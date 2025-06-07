Osimhen teklifi kabul etti, 3 yıllık anlaşma tamam! İşte alacağı maaş...

Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray ile Suudi Arabistan ekibi arasında adeta bir düelloya dönen transferde mutlu sona yaklaşan ekibi Gazeteci Sacha Tavolieri açıkladı. Alacağı yıllık maaş ise dudak uçuklatacak cinsten...

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunda ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesinde büyük rol oynayan Nijeryalı forvet Victor Osimhen, geleceğine dair henüz bir karar verebilmiş değil.

Napoli'den kiralık olarak geldiği sarı kırmızılılarda kısa sürede taraftarın sevgilisi olan isim için yönetim bastırırken, son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanıyor.

OSIMHEN ARABİSTAN YOLCUSU

Sarı kırmızılı yöneticilerin takımda tutmak için tüm şartları zorladığı Osimhen'in, Suudi Arabistan yolcusu olduğu iddia edildi.

Gazeteci Sacha Tavolieri, Victor Osimhen'in Al-Hilal ile 35 milyon dolar + bonuslar şeklinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmanın 3 yıllık olduğunu da belirten Tavolieri, 2 gün içerisinde transferin resmiyet kazanacağını söyledi.

41 MAÇTA 37 GOL, 8 ASİST

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maçta görev yapan Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 de asist üretti.