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Avrupa basınında gündem Galatasaray! L'Equipe, İlkay Gündoğan transferini duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa basınında gündem Galatasaray! L&#039;Equipe, İlkay Gündoğan transferini duyurdu
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'nin imzasıyla gövde gösterisi yapan Galatasaray, yeni sezon öncesi çok konuşulacak bir transfer daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi için üst düzey bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların, Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in cevabını bekleyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye için görüşmeler yapıyor.

Avrupa basınında gündem Galatasaray! L'Equipe, İlkay Gündoğan transferini duyurdu - 1. Resim

İLKAY GÜNDOĞAN İMZA İÇİN GÜN SAYIYOR 

Dünyaca ünlü Fransız yayın organı L'Equipe'in habeine göre; Galatasaray yönetimi, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile sözleşme şartları konusunda prensip anlaşmasına vardı.

SIRA MANCHESTER CITY'DE

Haberde İlkay ile anlaşma sağlanmasına rağmen transferin henüz kesinleşmediği belirtildi. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun kulübüyle masaya oturmadı. Manchster City'nin, bir yıl sözleşmesi bulunan İlkay'ın ayrılık isteği karşısında bonservis konusunda Galatasaray'a kolaylık sağlaması bekleniyor.

Öte yandan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun, resmi imzalar atılmadan önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la de bir görüşme yapacağı vurgulandı.

Avrupa basınında gündem Galatasaray! L'Equipe, İlkay Gündoğan transferini duyurdu - 2. Resim

51 MAÇTA 3 GOL, 7 ASİST

Manchester City'de geçtiğimiz sezon 51 karşılaşmada görev yapan İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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