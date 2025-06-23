Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etmişti! Dries Mertens kararını açıkladı

Sarı-kırmızılı forma altında 3 yıl başarıyla mücadele eden Dries Mertes, şampiyonlukla tamamlanan sezon sonrası yeni sözleşme teklifi gelmeyince Galatasaray kariyerine nokta koymuştu. 38 yaşındaki yıldız orta saha, kariyeriyle ilgili nihai kararını verdi.

Dries Mertens, 2022 yazında geldiği Galatasaray'da 3 yıl kaldı ve bu sürede 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Belçikalı futbolcu, sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte sarı-kırmızılılardan hüzünlü şekilde ayrılmıştı.

FUTBOLU BIRAKTI

Sezon sonunda yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili nihai kararını henüz vermediğini belirten Mertens, belirsizliğe nokta koydu. 38 yaşındaki 10 numara, aktif futbolculuk yaşantısını noktaladı. Mertens, 3 Temmuz'daki Marek Hamsik'e veda maçında emekli olacağını açıkladı.

136 MAÇTA 25 GOL, 44 ASİST

Anderlecht ve Gent altyapısında futbola başlayan, daha sonra AGOVV, Utrecht, PSV, Napoli ve Galatasaray formaları giyen Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda 136 maça çıkarken; 25 gol ve 44 asistlik katkı sağladı.

Mertens'in kariyerinde 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa, 1 Hollanda Kupası, 1 HOllanda Süper Kupası, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.