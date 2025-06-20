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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda üç ayrılık birden

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı&#039;nda üç ayrılık birden
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı ekip, Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, emeklerinden dolayı 3 basketbolcuya teşekkür edilerek, "2024-25 sezonunda sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncularımız Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young'a Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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