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Maçın oyuncusu seçildi! İlkay Gündoğan'dan transfer için net sözler: Galatasaray'a gelecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maçın oyuncusu seçildi! İlkay Gündoğan&#039;dan transfer için net sözler: Galatasaray&#039;a gelecek mi?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlkay Gündoğan, Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain'i 6-0 yendiği müsabakaya damga vurdu. Galatasaray'ın transfer gündemindeki 34 yaşındaki yıldız, rakip filelere 2 gol gönderip, 'maçın en iyi oyuncusu' seçildiği karşılaşmanın ardından geleceğiyle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer olacağı haberleriyle spor gündeminden düşmüyor. Sarı-kırmızılılara veda eden Belçikalı yıldız Diries Mertens'in yerine adı geçen deneyimli oyuncu, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Maçın oyuncusu seçildi! İlkay Gündoğan'dan transfer için net sözler: Galatasaray'a gelecek mi? - 1. Resim

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'i 6-0 yenerek, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2'de 2 yapan City'de İlkay Gündoğan, 2 gol attığı maçın en iyi oyuncusu seçildi. Alman milli futbolcu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının soruları cevapladı.

"ÜST SEVİYEDE BİR KAÇ YIL DAHA OYNAYABİLİRİM"

Galatasaray'ın yıllık 5 milyon euro önerdiği iddia edilen Gündoğan, "Bir yıllık daha sözleşmem var ve City'de çok mutluyum. Rekabeti seviyorum ve futbol oynamaktan keyif alıyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede oynayabileceğim birkaç yılım daha olduğuna inanıyorum. Bunu kanıtladığım düşünüyorum" dedi.

Maçın oyuncusu seçildi! İlkay Gündoğan'dan transfer için net sözler: Galatasaray'a gelecek mi? - 2. Resim

"TEK MAÇ KAÇIRMADIM"

2024-2025 sezonunda 52 karşılaşmada 5 gol atan ve 7 asist yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Geçtiğimiz sezon tek bir maç kaçırmadım. Bu yüzden oynayabilecek durumdayım. Formdayım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum ve çok uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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