Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda! Duygusallaştı...

Sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan Leroy Sane, Flamengo maçıyla Bayern kariyerine nokta koydu. Teknik direktör Kompany veda sürecini anlattı.

Bayern Münih ile kontratı 1 Temmuz’da sona erecek olan Leroy Sane, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Flamengo ile oynanan maçta son defa görev aldı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany “Leroy Sane Bayern’deki son maçına çıkması sebebiyle duygusaldı. Bu tarafını elbette anlayabiliyorum. Antrenmandan sonra da sahada epey uzun süre oturmuştu. Güzelce vedalaşacağız” dedi.

Galatasaray'ın yeni yıldız oyuncusu Bayern Münih formasıyla çıktığı 47 maçta 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Alman yıldız, Budesliga ekibi ile geçtiğimiz toplam 2,489 dakika süre aldı. 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.