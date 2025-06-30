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Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda! Duygusallaştı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Leroy Sane&#039;den Bayern Münih&#039;e veda! Duygusallaştı...
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan Leroy Sane, Flamengo maçıyla Bayern kariyerine nokta koydu. Teknik direktör Kompany veda sürecini anlattı.

Bayern Münih ile kontratı 1 Temmuz’da sona erecek olan Leroy Sane, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Flamengo ile oynanan maçta son defa görev aldı.

Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda! Duygusallaştı... - 1. Resim

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany “Leroy Sane Bayern’deki son maçına çıkması sebebiyle duygusaldı. Bu tarafını elbette anlayabiliyorum. Antrenmandan sonra da sahada epey uzun süre oturmuştu. Güzelce vedalaşacağız” dedi.

Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda! Duygusallaştı... - 2. Resim

Galatasaray'ın yeni yıldız oyuncusu Bayern Münih formasıyla çıktığı 47 maçta 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Alman yıldız, Budesliga ekibi ile geçtiğimiz toplam 2,489 dakika süre aldı. 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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