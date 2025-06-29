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Galatasaray'a Sacha Boey şoku! Juventus transfer yarışına dahil oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;a Sacha Boey şoku! Juventus transfer yarışına dahil oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey’i kiralamak isterken, Juventus ve Marsilya devreye girdi. İtalyan devi, transfer için ABD'de Bayern Münih ile masaya oturuyor.

Galatasaray, sağ beke tanıdık bir ismi kazandırmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e rekor bedelle sattığı Sacha Boey'i yeniden kadroya katmak istiyor.

Galatasaray'a Sacha Boey şoku! Juventus transfer yarışına dahil oldu - 1. Resim

AMERİKA'DA GÖRÜŞECEKLER

Nico Schira'nın haberine göre, Juventus, Sacha Boey için transfer yarışına resmen katıldı. Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunan Juventus Genel Direktörü Damien Comolli'nin, Bayern yetkilileriyle görüşeceği ifade edildi.

Galatasaray'a Sacha Boey şoku! Juventus transfer yarışına dahil oldu - 2. Resim

MARSİLYA'DA DEVREDE

Boey için yalnızca Juventus değil, Fransız ekibi Marsilya da devrede olduğu belirtildi. Marsilya'nın da Bayern Münih ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

Bayern Münih'te istediği süreleri bulamayan ve son dönemde sakatlıklarla da boğuşan Sacha Boey'in bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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