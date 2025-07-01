Carlos Cuesta’ya sürpriz talip! Galatasaray satıştan yana

Monterrey, Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için kiralama teklifi sundu. Sarı-kırmızılı yönetim önceliğini satıştan yana kullanıyor.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta, sezon sonunda sürpriz bir teklif aldı.

Meksika temsilcisi Monterrey, Kolombiyalı savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi teklif sundu.

Sarı-kırmızılıların eski hocası Torrent'in çalıştırdığı Monterrey, Cuesta'ya kiralık olarak istedi. Yönetim ise önceliklerinin kiralama değil satış olduğunu bildirdi.

26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, Galatasaray forması ile 9 maçta 566 dakika süre aldı.