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Carlos Cuesta’ya sürpriz talip! Galatasaray satıştan yana

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Carlos Cuesta’ya sürpriz talip! Galatasaray satıştan yana
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Monterrey, Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için kiralama teklifi sundu. Sarı-kırmızılı yönetim önceliğini satıştan yana kullanıyor.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta, sezon sonunda sürpriz bir teklif aldı.

Carlos Cuesta’ya sürpriz talip! Galatasaray satıştan yana - 1. Resim

Meksika temsilcisi Monterrey, Kolombiyalı savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi teklif sundu.

Carlos Cuesta’ya sürpriz talip! Galatasaray satıştan yana - 2. Resim

Sarı-kırmızılıların eski hocası Torrent'in çalıştırdığı Monterrey, Cuesta'ya kiralık olarak istedi. Yönetim ise önceliklerinin kiralama değil satış olduğunu bildirdi.  

26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, Galatasaray forması ile 9 maçta 566 dakika süre aldı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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