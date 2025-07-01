Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi büyüyor! Açıklamalar peş peşe geliyor: Ağır sözler

Galatasaray'a imza atacağı haberleriyle spor gündeminden düşmeyen Hakan Çalhanoğlu'nun muhtemel transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Serie A evi Inter'in formasını giyen milli futbolcu, ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden takımına moral vermek için arkadaşlarını aradığını belirtirken, hakkında yapılan açıklamaların kendisini şaşırttığını söyledi. Çalhanoğlu, "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları

Inter'de ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu krizi yaşanıyor. Milli futbolcu, takım arkadaşları ve başkanın basında yer alan açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TURNUVADA OLMAMAMIN BA Ş KA B İ R NEDEN İ YOK "

Çalhanoğlu, "Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra yine de takımla birlikte Amerika’ya gitmeye karar verdik. Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi. Maalesef, ABD’deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım.Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi. Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok. Dün kaybettik ve bu canımı yaktı" ifadelerini kullandı.

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"B İ RLE Ş T İ R İ C İ DE Ğİ L, B Ö L Ü C Ü S Ö ZLER "

31 yaşındaki yıldız orta saha, "Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm. Şu an sakat olsam da, maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için. Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu. Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu. Ağır sözlerdi. Bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum" açıklamasını yaptı.

"GELECEK NE GET İ R İ R G Ö RECE Ğİ Z"

Inter'den muhtemel ayrılığına ve Galatasaray'a transferine açık kapı bırakan Hakan Çalhanoğlu, "Her görüşe saygı duyarım - özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir. Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim. Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir. Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter’de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte teklifler geldi - çok cazip teklifler. Ama kaldım. Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum. Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır. Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil" ifadelerini kullandı.