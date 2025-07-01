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Haberler > Spor > FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya rüzgar! Fluminense, Inter'i devirerek çeyrek finale çıktı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya rüzgar! Fluminense, Inter'i devirerek çeyrek finale çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası&#039;nda Brezilya rüzgar! Fluminense, Inter&#039;i devirerek çeyrek finale çıktı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense, German Cano ve Hercules'in golleriyle Inter'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, tüm heyecanlıyla devam ediyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya rüzgar! Fluminense, Inter'i devirerek çeyrek finale çıktı - 1. Resim

ABD'de Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'nın Inter takımıyla Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya rüzgar! Fluminense, Inter'i devirerek çeyrek finale çıktı - 2. Resim

HERCULES FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya rüzgar! Fluminense, Inter'i devirerek çeyrek finale çıktı - 3. Resim

Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya rüzgar! Fluminense, Inter'i devirerek çeyrek finale çıktı - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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