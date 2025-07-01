FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya rüzgar! Fluminense, Inter'i devirerek çeyrek finale çıktı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense, German Cano ve Hercules'in golleriyle Inter'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, tüm heyecanlıyla devam ediyor.
ABD'de Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'nın Inter takımıyla Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi.
HERCULES FİŞİ ÇEKTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı.
Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş