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Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım! Inter'in açıklamalarına tepki: Pişman olma

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu&#039;nun eşinden olay paylaşım! Inter&#039;in açıklamalarına tepki: Pişman olma
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Inter'de takım kaptanı Lautaro Martinez ve Kulüp Başkanı Giuseppe Marotta'nın açıklamaları sonrası Hakan Çalhanoğlu sessizliğini korurken; milli futbolcunun eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sinem Çalhanoğlu, Galatasaray'a transferi gündemde olan eşini de etiketlediği paylaşımda, sitem dolu bir mesaja imza attı.

Serie A devi Inter'de, çocukluktan beri taraftarı olduğu Galatasaray'a transfer olmak istediği konuşulan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili kriz artarak devam ediyor.

EŞİ KAYITSIZ KALMADI

Takım kaptanıLautaro Martinez, 2-0 yenilip 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na veda ettikleri Fluminense maçı sonrası, "Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm" sözleriyle milli futbolcuyu hedef aldı.Kulüp Başkanı Moratta ise "Bir oyuncu artık burada olmak istemediğinde, gitmesi doğru olandır" dedi.Bu açıklamalara milli futbolcunun eşi Sinem Çalhanoğlu tepki gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım! Inter'in açıklamalarına tepki: Pişman olma - 1. Resim

"İHTİYAÇLARI DEĞİŞTİĞİNDE SADAKATLERİ DE DEĞİŞİR"

Sinem Çalhanoğlu, Instagramhesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Çalhanoğlu, eşini de etiketlediği paylaşımda, "Bazı insanlar size sadık değildir. Onlar size olan ihtiyaçlarına sadıktırlar. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir. İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma. Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım! Inter'in açıklamalarına tepki: Pişman olma - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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