Galatasaray'da kaleye aday Perri! Küme düş Lyon

Galatasaray, kaleci transferinde Lyon'un Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri’ye odaklandı. Lyon'un muhtemel küme düşmesi transferi kolaylaştırabilir.

Galatasaray, kaleci transferinde Lyon’un Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri’ye yoğunlaştı. Bilindiği gibi FFP cezası bulunan Fransız kulübü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Eğer Lyon’un cezası kesinleşir ve takım düşerse, Perri’nin sarı kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Lyon ligde kalsa bile Galatasaray yönetimi, oyuncunun transferi için pazarlıklarını sürdürecek.

Perri, geçtiğimiz sezon 45 maçta toplam 4080 dakika sahada kaldı.