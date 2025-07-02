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Galatasaray'da kaleye aday Perri! Küme düş Lyon

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da kaleye aday Perri! Küme düş Lyon
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, kaleci transferinde Lyon'un Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri’ye odaklandı. Lyon'un muhtemel küme düşmesi transferi kolaylaştırabilir.

Galatasaray, kaleci transferinde Lyon’un Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri’ye yoğunlaştı. Bilindiği gibi FFP cezası bulunan Fransız kulübü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Galatasaray'da kaleye aday Perri! Küme düş Lyon - 1. Resim

Eğer Lyon’un cezası kesinleşir ve takım düşerse, Perri’nin sarı kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Lyon ligde kalsa bile Galatasaray yönetimi, oyuncunun transferi için pazarlıklarını sürdürecek.

Galatasaray'da kaleye aday Perri! Küme düş Lyon - 2. Resim

Perri, geçtiğimiz sezon 45 maçta toplam 4080 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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