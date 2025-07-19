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Fenerbahçe'de KAP bekleniyor! Süper Lig'e yeni yıldız: Asensio'nun sözleşme detayları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kolombiyalı santrafor Jhon Duran, İngiliz sol bek Archie Brown ve kaleci Tarık Çetin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'yu da renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Real Madrid geçmişi de olan 29 yaşındaki İspanyol orta sahanın transferi konusunda kısa süre içinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapılması bekleniyor.

Kupasız geçen sezonun ardından çok daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hedefi Marco Asensio. Bir süredir görüşme halinde olduğu İspanyol futbolcu ve Paris Saint Germain ile anlaşan sarı-lacivertlilerin, kısa süre içinde KAP'a resmi açıklama yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de KAP bekleniyor! Süper Lig'e yeni yıldız: Asensio'nun sözleşme detayları - 1. Resim

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Fransız kulübü ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki yıldız ile her konuda anlaşma sağladı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Archie Brown ve Jhon Duran sonrası bir yabancı transferinde daha mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerin, Marco Asensio'nun bonservisi için PSG'ye 10 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de KAP bekleniyor! Süper Lig'e yeni yıldız: Asensio'nun sözleşme detayları - 2. Resim

YILLIK 9 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan İspanyol futbolcunun, yıllık 9 milyon euro garanti ücret alacağı ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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