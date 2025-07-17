Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko: Kenara atılacak bir futbolcu değilim!

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından sözleşmesi sona erince Türkiye kariyerine nokta koyan Edin Dzeko, geçtiğimiz günlerde Fiorentina'ya 1+1 yıllık imza attı. Serie A kulübüne transferinin ardından ilk kez konuşan 39 yaşındaki golcü, "Kenara atılacak topçu değilim" dedi.

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giydikten sonra Türkiye'den ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Serie A'da daha önce 6 yıl Roma ve 2 yıl Inter'de mücadele eden Bosnalı golcü, transferinin ardından iddialı açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Sky Sport'a röportaj veren deneyimli forvet, "Yaş önemli değil, hala kenara atılacak biri değilim. Bunun arkasında 39 yaşında birinin yapması gereken ekstra bir çalışma var. Kendimi iyi hissediyorum, çok sıkı çalışıyoruz ve bunun meyvesini daha sonra alacağız. Kulüp, takım arkadaşlarım ve teknik direktörle ilk temasım çok olumlu geçti" dedi.

"KONFERANS LİGİ ÇOK ÖNEMLİ"

Fiorentina'nın Avrupa iddası hakkında Dzeko, "Konferans Ligi mi? Bizim için çok önemli. Sonuçta bir Avrupa kupası ve mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz. Son yıllarda yaptığı gibi, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardımcı olmak için Fiorentina'dayım. Hedeflerimiz var ve Konferans Ligi de bunlardan biri. Bu turnuvayı önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Tecrübeli futbolcu, "39 yaşında da olsam, alçakgönüllülükle çalışmak istiyorum. Genç oyunculara da yardım etmek istiyorum. Tecrübemle bu kulübe ekstra bir şey katmalıyım" sözlerini sarf etti.