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Fenerbahçe'den Mourinho - Duran iddiasına sert yalanlama!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Mourinho - Duran iddiasına sert yalanlama!
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho'nun Jhon Duran hakkında söylediği iddia edilen sözler için Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'de yeni transfer Jhon Duran ve Teknik Direktör Jose Mourinho hakkında gündeme düşen bir iddia, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'den Mourinho - Duran iddiasına sert yalanlama! - 1. Resim

 İspanyol basını Marca'nın haberine göre, Mourinho'nun, Duran'ın ilk idmana katılmaması sonrası "Jhon Duran'ın yaptığı (İlk idmana çıkmaması) saygısızlık. Burada net kurallar var ve bunlara uymayan herkes sonuçlarına katlanacak. Eğer gelirse, geldiğinde onunla konuşacağız." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Mourinho - Duran iddiasına sert yalanlama! - 2. Resim

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemenciler, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz'e ulaşmıştır!" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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