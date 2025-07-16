Fenerbahçe, Skriniar'da mutlu sona yakın! PSG ile ödeme planı masada

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için PSG ile ödeme planı görüşülüyor.

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiralanan Slovak stoper için sarı-lacivertliler, oyuncuyla sözleşme şartlarında el sıkıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin resmiyete kavuşması için gözler artık Paris Saint-Germain ile yürütülen görüşmelere çevrildi.

İki kulüp, transferin bonservis ve ödeme planı detaylarını netleştirmek üzere masada. Sürecin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılabileceği ifade ediliyor.

Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 23 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan Skriniar, 2 de asist yaptı.