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Fenerbahçe, Skriniar'da mutlu sona yakın! PSG ile ödeme planı masada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Skriniar&#039;da mutlu sona yakın! PSG ile ödeme planı masada
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için PSG ile ödeme planı görüşülüyor.

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiralanan Slovak stoper için sarı-lacivertliler, oyuncuyla sözleşme şartlarında el sıkıştı.

Fenerbahçe, Skriniar'da mutlu sona yakın! PSG ile ödeme planı masada - 1. Resim

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin resmiyete kavuşması için gözler artık Paris Saint-Germain ile yürütülen görüşmelere çevrildi.

Fenerbahçe, Skriniar'da mutlu sona yakın! PSG ile ödeme planı masada - 2. Resim

İki kulüp, transferin bonservis ve ödeme planı detaylarını netleştirmek üzere masada. Sürecin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe, Skriniar'da mutlu sona yakın! PSG ile ödeme planı masada - 3. Resim

Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 23 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan Skriniar, 2 de asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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