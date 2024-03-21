Konya'daki otobüs durağı faciasından bir acı haber daha
Gündem Haberleri / Ajanslar
Konya'da, iki gün önce kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazadan bir acı haber daha geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.
Feci kaza, 19 Mart tarihinde sabah saatlerinde Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyen vatandaşlar yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ
Kazada Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33) ve Nergiz Gül (48) hayatını kaybetti. Yaralanan T.G., (13), S.Ö., ile sürücü B.T., araçta yolcu olarak bulunan Ü.T., (16) ve Bahriye Taşkın, (43) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilde yolcu olarak bulanan Bahriye Taşkın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralı 4 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
Kaynak: Ajanslar