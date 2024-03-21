Konya'daki otobüs durağı faciasından bir acı haber daha

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 21 Mart 2024 16:57 - Güncelleme: 21 Mart 2024 17:01 - Güncelleme:

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Konya'da, iki gün önce kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazadan bir acı haber daha geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.