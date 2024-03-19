Otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı: 4 ölü, 5 yaralı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Konya’da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sabah 08.30 sıralarında Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan 5 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı