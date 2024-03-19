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Otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı: 4 ölü, 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sabah 08.30 sıralarında Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı: 3 ölü, 6 yaralı - 1. Resim

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 5 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı: 3 ölü, 6 yaralı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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