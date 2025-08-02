Beşiktaş'a İtalya'dan sürpriz transfer: Menajeri İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar için İtalya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

HT Spor'un Calciomercato'dan aktardığı habere göre; Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Siyah-beyazlıların İtalyan kulübüne teklifte bulunduğu ancak Milan'ın bu teklifi yetersiz bulduğu belirtildi. Beşiktaş'ın, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından yeni bir teklif yapacağı ancak şu anda anlaşma şansının düşük olduğu aktarıldı.

37 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST

Villarreal'den 2023 yılında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 37 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol kanatta forma giyebilen Chukwueze'nin, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.