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Haberler > Spor > Fenerbahçe'de 4 futbolcu PFDK'ye sevk edilecek! Trabzonspor maçındaki olayların cezaları belli oluyor

Fenerbahçe'de 4 futbolcu PFDK'ye sevk edilecek! Trabzonspor maçındaki olayların cezaları belli oluyor

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Fenerbahçe&#039;de 4 futbolcu PFDK&#039;ye sevk edilecek! Trabzonspor maçındaki olayların cezaları belli oluyor

Spor Haberleri

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Batshuayi, İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde'nin PFDK'ye sevk edileceği öğrenildi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının etkileri sürüyor.

Son düdük sonrası yaşanan olaylar geceye damga vurmuştu.

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Batshuayi, Trabzonsporlu taraftarlarla gerginlik yaşamıştı.

Sahaya girerek üzerine yürüyen bir taraftar yumruklayan Osayi'nin görüntüleri dünya basınına gündem olmuştu.

Haber Global'in haberine göre; TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacak. Fenerbahçe cephesinden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat PFDK’ya sevk edileceği öğrenildi.

Sevkler karşısında harekete geçen Fenerbahçe'nin ağır tahriklerle ve saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını TFF'ye ileteceği belirtildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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