Acun Ilıcalı çok istemişti! Hull City'e Fenerbahçe'den bir transfer daha! 5 yıllık dönem sona erdi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 5 yıldır Fenerbahçe'de şef scout olarak görev yapan Batuhan Hakçıl'ı transfer etti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, oyuncu izleme ekibine Fenerbahçe'den takviye yaptı.

Daha önce Ozan Tufan, Pelkas ve Allahyar gibi isimleri transfer eden İngiliz ekibi, bu sefa kulüpte görev alan şef scout Batuhan Hakçıl'u bünyesine dahil etti.

Sosyal medyada açıklama yapan Hakçıl, "Beş senedir görev aldığım Fenerbahçe SK'deki yolculuğumun sonuna geldim. Bundan sonra beni çok heyecanlandıran bir proje olan Hull City’nin başarıları için azimle çalışacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.