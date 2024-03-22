Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Acun Ilıcalı çok istemişti! Hull City'e Fenerbahçe'den bir transfer daha! 5 yıllık dönem sona erdi

Acun Ilıcalı çok istemişti! Hull City'e Fenerbahçe'den bir transfer daha! 5 yıllık dönem sona erdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı çok istemişti! Hull City&#039;e Fenerbahçe&#039;den bir transfer daha! 5 yıllık dönem sona erdi

Spor Haberleri

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 5 yıldır Fenerbahçe'de şef scout olarak görev yapan Batuhan Hakçıl'ı transfer etti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, oyuncu izleme ekibine Fenerbahçe'den takviye yaptı.

Daha önce Ozan Tufan, Pelkas ve Allahyar gibi isimleri transfer eden İngiliz ekibi, bu sefa kulüpte görev alan şef scout Batuhan Hakçıl'u bünyesine dahil etti.

Sosyal medyada açıklama yapan Hakçıl, "Beş senedir görev aldığım Fenerbahçe SK'deki yolculuğumun sonuna geldim. Bundan sonra beni çok heyecanlandıran bir proje olan Hull City’nin başarıları için azimle çalışacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! Fernando Santos'a yol göründü - SporMircea Lucescu'dan şaşırtan itiraf50 milyon + Arda Güler! Real Madrid o isim için gözünü kararttı Arda'yı takasla gönderiyor! İşte Güler'in yeni takımı - SporMadrid takasla Arda'yı gönderiyor! Yeni takımıSzymanski için 30 milyon euro! Avrupa devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu - Sporİtalyan devi Szymanski için İstanbul'a geliyorTürkiye'de de forma giymişti! Cinsel istismar suçundan 9 yıl ceza alan Robinho evinde yaka paça tutukalndı - SporDünya yıldızı eski futbolcu cinsel istismardan tutuklandıBosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradı - SporBosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradıAdım adım Süper Lig'e! İlkay Gündoğan için şimdiden söz kesildi transferi bitti! İşte yeni takımı - Sporİlkay için şimdiden söz kesildi, transferi bittiSana ne oldu Mesut! Son halini görenler dönüp bir daha baktı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil... - SporSon halini görenler dönüp bir daha bakıyorRıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracak - SporRıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracakDursun Özbek çark etti: Erteleme için bize gelmeyin - SporDursun Özbek çark etti: Erteleme için bize gelmeyinGalatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi! Yıldız futbolcunun bedeli 10 kat arttı - SporGalatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi! Yıldız futbolcunun bedeli 10 kat arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...