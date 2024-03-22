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Haberler > Spor > Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! Fernando Santos'a yol göründü

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! Fernando Santos'a yol göründü

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Spor Haberleri

Fernando Santos'dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş'ın gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışlarına başladığı iddia ediliyor. Adaylar arasında bulunan Mircea Lucescu, devre arasında kendisine teklif geldiğini açıkladı.

Gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta Fernando Santos'un koltuğu sallantıya girdi.

Son 3 maçından puan alamayan Portekizli hocaya olan güven azalmaya başladı.

Büyük umutlarla göreve gelen 69 yaşındaki hocanın oynattığı futbol henüz beklentilere karşılık veremedi.

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! Fernando Santos'a yol göründü - 1. Resim

FERNANDO SANTOS BELİRSİĞİZİ

Devre arası Al - Musrati ve Muci gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta üçüncülük şansının zora girmesi yönetimi harekete geçirdi.

Kulüp başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun Santos'a sezon sonuna kadar şans verdiği ve Türkiye Kupası'nın kazanılamaması durumunda yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! Fernando Santos'a yol göründü - 2. Resim

LUCESCU'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Devre arası gündeme gelen Mircea Lucescu'nun sezon sonunda yeniden adaylar arasında yer alacağı konuşuluyor.

Fernando Santos'tan önce görüşülen isimlerden olan Rumen hoca, teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Tuttosport'a konuşan Lucescu, "Yeni sezonda takım çalıştıracağım. 50 yıl sonra ilk kez dinlendim. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşananlardan dolayı durup haziran ayını beklemeye karar verdim. Bu nedenle sezon içinde beni isteyen Beşiktaş'a hayır dedim." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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