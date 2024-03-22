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Haberler > Spor > Szymanski için 30 milyon euro! Avrupa devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

Szymanski için 30 milyon euro! Avrupa devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

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Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli devreye girdi. Milli futbolcuyu gözüne kestiren İtalyanlar sezon sonunda harekete geçecek.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce sarı-lacivertli ekipten Elif Elmas ve Kim Min Jae'yi transfer eden İtalyan devi, Szymanski için de devreye girdi.

 Radio Marte'ye konuşan İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Szymanski - Napoli iddiaları hakkında konuştu.

Szymanski için 30 milyon euro! Avrupa devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu - 1. Resim

SZYMANSKI İÇİN 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Szymanski için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiğini açıklayan Schira, yaz transfer döneminin hareketli geçeceğini aktardı.

Polonyalı yıldızın transferinin söz konusu rakamlara gerçekleşmesi durumunda Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Nicolo Schira açıklamasının devamında Napoli ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilerin Szymanski transferine yardımcı olabileceğini belirtti.

Bu sezon toplam 46 maçta boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu 12 gol, 14 asistlik skor katkısı verdi.

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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