Sana ne oldu Mesut! Son halini görenler dönüp bir daha baktı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil...

Kariyer boyunca Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe gibi takımların formasını giyen Mesut Özil'in son adresi Başakşehir olmuştu. Başakşehir'de futbolu bırakmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mesut Özil bu kez son haliyle gündemde. Vücut geliştirmeye merak salan 34 yaşındaki eski futbolcu sosyal medyaya damga vurdu.

Eski futbolcu Mesut Özil'in son hali sosyal medyanın gündeminde... Real Madrid, Arsenal, Schalke, Werder Bremen gibi takımların formasını giyen Mesut Özil ardından Türkiye'ye gelmiş önce Fenerbahçe sonrasında Başakşehir formalarını terletmişti.

2021 yılının ocak ayında Arsenal'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Özil'in sarı-lacivertlilerdeki kariyeri beklenen gibi olmadı. O dönem Fenerbahçe'nin başında olan Jorge Jesus Özil'i kadro dışı bırakmıştı. Hemen ardından Özil'in adı, Başakşehir'le anılmış ve Özil kariyerini burada sonlandırmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra da açıklamaları ve paylaşımlarıyla konuşulan Özil, son haliyle gündem de bu kez de.

SANA NE OLDU MESUT!

Vücut geliştirmeye merak salan Özil, futbol kariyerinde alışkın olduğumuz zarif ve teknik futbolcu imajından uzaklaşarak kaslı bir görünüme büründü. Özil'in son hali kısa sürede en çok konuşulanlar arasında girerken yorumların da ardı arkası kesilmedi.

İŞTE ÖZİL'İN SON HALİ

Özil'in neden böyle bir değişime gittiği merak konusu olurken, Özil'e yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

"Mesut sana ne oldu böyle?"

"Biz seni eski halinle seviyorduk?"

"Hedef Survivor"